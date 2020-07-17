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Медведев признался, что его "оторопь берёт" от "борзости" США
17 июля 2020, 08:00 • 176 • Политика
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал американские угрозы по поводу "Северного потока - 2". По его словам, от той "простоты и борзости" американцев, которым мешает российский газовый хаб, просто "оторопь берёт".
Бывший премьер России, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал угрозы США по поводу "Северного потока - 2". Ранее госсекретарь США Майк Помпео напрямую посоветовал инвесторам даже не думать о газопроводах "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". В его призыве говорилось, что инвесторам лучше разорвать отношения с РФ сейчас, чтобы не получить в дальнейшем негативные последствия.
Как отметил Медведев, от действий США, которые уже не прикрываются "благовидными" предлогами, "оторопь берёт".
На своей странице во "Вконтакте" он подчеркнул, что Вашингтон предпочитает сейчас действовать напрямую, и называет, по сути, всё своими именами. А именно: российские проекты – это угроза американскому бизнесу.
Экс-глава российского правительства указал на то, что США "плевать на европейских партнёров".
"От такой простоты и борзости оторопь берёт, но, видимо, ситуация настолько плоха, что нужна любая имитация активности. И выборы на носу. Печально", - заметил он.
Впрочем, указал политик, несмотря на стенания США, проект "Северный поток - 2" будет завершён.
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