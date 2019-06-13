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Медведев признал важность возвращения РФ лидерства в космосе

13 июня 2019, 23:09  •  52 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил о важности возвращения страной лидерства в космической отрасли. Об этом он в четверг, 13 июня, заявил на совещании по вопросу развития госкорпорации «Роскосмос», пишет ТАСС.
«Сегодня таких достижений у нас, к сожалению, не так много, но лидерство возвращать нужно. Это не только вопрос престижа, но и национальной безопасности», — подчеркнул глава правительства.
Медведев также подписал постановление, которое приводит в соответствие с бюджетом финансовые показатели федеральной космической программы. По его словам, «Роскосмос» освоил порядка 22% выделенных денег, до конца года ему предстоит использовать еще 200 млрд рублей.
Кроме того, премьер раскритиковал госкорпорацию за недостаточную эффективность освоения бюджетных средств. По его словам, при реализации космической программы следует учитывать введенные против России ограничения со стороны других государств.
22 марта Медведев поручил госкорпорации «Роскосмос» эффективнее выполнять федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию космодромов.
23 января Медведев заявил, что в российской ракетно-космической отрасли нужно «заканчивать с прожектерством», меньше говорить и больше делать. Ракетно-космическая отрасль в России должна быть коммерчески успешной, однако пока страна далека от этого, отметил премьер.

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