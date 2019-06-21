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Медведев пригрозил, что посоветует россиянам не ездить в Грузию
21 июня 2019, 21:09 • 28 • В России
Россия порекомендует своим гражданам воздержаться от туристических поездок в Грузию, если там будут нагнетаться антироссийские настроения. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, во время рабочей поездки в Минск.
- Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, сложные политические отношения в силу известных причин, у нас существует довольно приличные человеческие контакты - большое количество граждан из нашей страны отдыхают в Грузии. Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут. И мы дадим такие рекомендации. Тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии, - сказал Медведев журналистам.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации беспорядков в Тбилиси, назвав ее «врагом» и «оккупантом». Она заявила, что тот, кто поддерживает массовые протесты, на самом деле действует в интересах Москвы.
Гаврилов, которого в Грузии называют причиной протестов, считает всё "спланированной акцией".
- Это непрофессиональные заявления. Либо она еще, что называется, не вошла в курс дела, либо сознательно искажает информацию, - заявил Медведев и добавил, - печально, что все это сопровождается комментариями всяких полицейских клоунов вроде Саакашвили.
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