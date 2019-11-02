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Медведев пригласил коллег по ШОС на празднование 75-летия Победы
02 ноября 2019, 14:39 • 67 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пригласил коллег принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве в 2020 году. Об этом в субботу, 2 ноября, сообщает «РИА Новости».
По словам российского премьера, 75-летие Победы — особая дата и важное событие «в истории наших народов» и в истории цивилизации.
«Уверен, что юбилей Победы напомнит о тех днях, когда мы вместе боролись против общей угрозы, и, конечно, будет способствовать укреплению доверия и взаимопонимания между нашими народами в будущем. Пользуясь этой возможностью, также приглашаю принять участие в том празднике, который будет в нашей стране», — обратился Медведев к участникам совещания.
В ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан.
Днем ранее Медведев также пригласил на торжества в Москве президента Кубы Мигеля Диас-Канеля.
В рамках саммита G20, проходившего в японской Осаке в июне, президент РФ Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа посетить парад Победы в 2020 году. 4 октября аналогичное приглашение получил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В августе стало известно о приглашении в Москву лидера КНДР Ким Чен Ына, президента Украины Владимира Зеленского, президента Белоруссии Александра Лукашенко, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Также в Москву были приглашены премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр обороны Франции Флоранс Парли.
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