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Медведев прибыл с визитом в Душанбе, где 1 июня примет участие во встрече премьеров СНГ
31 мая 2018, 03:39 • 46 • Политика
ДУШАНБЕ, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Душанбе. В четверг глава российского кабинета министров нанесет официальный визит в Таджикистан, в пятницу он примет участие во встрече руководителей правительств стран СНГ.
В программе работы на 31 мая запланированы встречи Медведева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода. Как сообщала пресс-служба правительства РФ, основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.
1 июня в Душанбе Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Ожидается, что на этой встрече состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах экономического сотрудничества в СНГ, обсуждение процесса переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, вопросов инновационного сотрудничества, развития рынка интеллектуальной собственности, взаимодействия в таможенных делах, в сфере образования и молодежной политики.
Также председатель правительства России в Душанбе проведет двусторонние встречи с главами правительств государств СНГ.
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