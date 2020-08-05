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Медведев предупредил о последствиях проводимой в Белоруссии политики

05 августа 2020, 17:15  •  252 • Политика
Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Отношениям Москвы и Минска нанесен непоправимый ущерб
Действующая власть Белоруссии в погоне за победой на выборах нанесла ущерб двусторонним отношениям с Россией. Последствия столь недальновидной политики могут быть "очень печальными". Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 5 августа.
Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела соседней Республики. Не собирается этого делать и сейчас, несмотря на последние события. Обидно, что из нашей страны лепят образ врага ради сиюминутного политического результата. Еще хуже, что рушатся давние связи, добавил бывший премьер.
"Российско-белорусские отношения, я даже больше скажу – Союзное государство, интеграция – стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании", – констатировал Медведев.
По его мнению, выбранная Минском политика "гори все синим пламенем" не приведет ни к чему хорошему, передает Sputnik.
Накануне, 4 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к нации. В своей речи он заявил, что Москва променяла дружеские отношения с Минском на партнерские, и обвинил Кремль во лжи. После такого заявления российско-белорусские отношения уже не будут прежними, сделали вывод эксперты.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Ранее стало известно, что российских наблюдателей на избирательных участках и в штабе ЦИК не будет.

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