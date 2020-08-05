Медведев предупредил о последствиях проводимой в Белоруссии политики

Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Отношениям Москвы и Минска нанесен непоправимый ущерб

Действующая власть Белоруссии в погоне за победой на выборах нанесла ущерб двусторонним отношениям с Россией. Последствия столь недальновидной политики могут быть "очень печальными". Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 5 августа.

Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела соседней Республики. Не собирается этого делать и сейчас, несмотря на последние события. Обидно, что из нашей страны лепят образ врага ради сиюминутного политического результата. Еще хуже, что рушатся давние связи, добавил бывший премьер.

"Российско-белорусские отношения, я даже больше скажу – Союзное государство, интеграция – стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании", – констатировал Медведев.

По его мнению, выбранная Минском политика "гори все синим пламенем" не приведет ни к чему хорошему, передает Sputnik.

Накануне, 4 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с обращением к нации. В своей речи он заявил, что Москва променяла дружеские отношения с Минском на партнерские, и обвинил Кремль во лжи. После такого заявления российско-белорусские отношения уже не будут прежними, сделали вывод эксперты.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. Ранее стало известно, что российских наблюдателей на избирательных участках и в штабе ЦИК не будет.