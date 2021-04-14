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Медведев предупредил о киберугрозе выборам в Госдуму
14 апреля 2021, 16:40 • 114 • Политика
Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК в связи с выборами в Госдуму. По его словам, попытки дискредитировать выборы уже начались.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил попытки хакеров повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму. Заявление прозвучало на совещании о мерах обеспечения безопасности на выборах.
Речь идёт об обеспечении безопасности выборов в Госдуму России, которые должны состояться уже осенью этого года. По словам Медведева, уже предпринимаются попытки по дискредитации выборного процесса.
- отметил Медведев.
Также он призвал активизировать работу по борьбе с экстремизмом в преддверии выборов. Медведев подчеркнул, что выборы должны быть открытыми, конкурентными и легальными. Он добавил, что эти выборы крайне важны для стабильной работы государства.
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