Медведев предупредил о киберугрозе выборам в Госдуму

Медведев не исключил хакерские атаки на ресурсы ЦИК в связи с выборами в Госдуму. По его словам, попытки дискредитировать выборы уже начались.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил попытки хакеров повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму. Заявление прозвучало на совещании о мерах обеспечения безопасности на выборах.

Речь идёт об обеспечении безопасности выборов в Госдуму России, которые должны состояться уже осенью этого года. По словам Медведева, уже предпринимаются попытки по дискредитации выборного процесса.

Нельзя исключать различные хакерские атаки для того, чтобы повлиять на результаты голосования,

- отметил Медведев.

Также он призвал активизировать работу по борьбе с экстремизмом в преддверии выборов. Медведев подчеркнул, что выборы должны быть открытыми, конкурентными и легальными. Он добавил, что эти выборы крайне важны для стабильной работы государства.