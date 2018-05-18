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Медведев представит Путину предложения по персональному составу кабинета министров

18 мая 2018, 10:09  •  21 • Политика

СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, как ожидается, в пятницу приедет в Сочи, где на этой неделе работает президент Владимир Путин, чтобы представить ему список кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Если глава государства одобрит предложения, он может в этот же день подписать указы о назначениях.

15 мая Медведев уже приезжал в Сочи к Путину, после встречи президент утвердил структуру нового правительства. Тогда же глава кабинета сообщил, что будет готов 18 мая внести на рассмотрение главы государства персональный состав правительства. И. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков прогнозировал, что в пятницу "будут объявлены имена" членов кабмина, а встреча Путина с Медведевым будет "длительной".

Федеральное правительство сложило полномочия 7 мая перед вступившим в должность главой государства. Пока все его члены продолжают работу, имея статус исполняющих обязанности.

Из указа о структуре правительства следует, что у Медведева будет 10 заместителей (на одного больше, чем раньше), в том числе первый вице-премьер - министр финансов, вице-премьер - полпред в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и вице-премьер - глава аппарата кабинета министров. Ранее Медведев уже обнародовал имена своих потенциальных заместителей, предложив поменять кураторов экономической политики, промышленности, региональной политики, военно-промышленного комплекса и сельского хозяйства.

Так, он говорил, что пост первого вице-премьера - министра финансов может занять и. о. министра финансов Антон Силуанов, а должность вице-премьера - главы аппарата правительства - нынешний помощник президента РФ и глава Контрольного управления Кремля Константин Чуйченко. Кроме того, как сообщил источник в кабмине, Медведев будет предлагать, чтобы и. о. вице-премьера Юрий Трутнев, являющийся также полпредом президента в ДФО, продолжил работу в новом правительстве на нынешней позиции. Также вице-премьерами должны стать экс-глава Счетной палаты Татьяна Голикова, работавшие до 7 мая заместителями председателя правительства Ольга Голодец, Виталий Мутко и Дмитрий Козак, первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов, заместитель министра обороны Юрий Борисов, полпред в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев.

Если имена всех кандидатов на вице-премьерские кресла уже известны, то претенденты на министерские портфели пока официально не назывались. По указу о структуре правительства, должны быть замещены 22 министерские должности: прежний кабинет состоял из 21 министерства, но теперь министерство науки и образования будет разделено на два ведомства - министерство просвещения и министерство науки и высшего образования. Также изменятся название и полномочия министерства связи и массовых коммуникаций, которое станет министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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