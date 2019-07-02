Медведев предложил ввести уголовную ответственность за срыв торгов по нацпроектам

Во вторник на совещании у Дмитрия Медведева в подмосковных «Горках» обсуждали реализацию 12 национальных проектов. Они, напомним, рассчитаны до 2024 года. Только в этом году на них в казне заложено более 1,7 триллиона рублей.

- Традиционный для начала года период медленной раскачки все-таки в этом году проходил быстрее, регионы работают достаточно активно. Тем не менее, обращаю внимание всех руководителей: лето уже, идет самый пик строительного сезона, и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться нужно быстрее. Говорю это вам не просто чтобы, что называется, взбодрить - надеюсь, вы и так бодры, а чтобы вы оценили все плюсы и минусы организации работы и сделали выводы, - обратился к участникам совещания Медведев.

А потом предложил ужесточить наказание для компаний, срывающих торги по нацпроектам.

- Некто, участвующий в торгах, изначально не преследовал цели заключить договор, однако обратился с соответствующей заявкой и провалил конкурс, тем самым заставив проводить его повторно, от чего полетели все сроки, - пояснил Медведев. -Надо посмотреть, что можно сделать, чтобы умышленные срывы торгов или демпингование с целью срыва не мешали нормальной организации всего процесса по заключению договоров, не приводили к нарушению сроков, неисполнению обязательств и не парализовали работу.

По его словам, это несет «миллионные, если не миллиардные убытки».

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