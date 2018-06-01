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Медведев предложил ввести единую маркировку товаров в СНГ

01 июня 2018, 15:39  •  63 • В России

В правительственную резиденцию – дворец Самон – участники заседания Совета глав правительств СНГ начали съезжаться рано утром. На крыльце их поджидал премьер Таджикистана Кохир Расулзода. До начала форума главы правительств успели пообщаться с глазу на глаз. У Дмитрия Медведева состоялись переговоры с премьером Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, Казахстана - Бакытжаном Сагинтаевым и Беларуси - Андреем Кобяковым.

- Форматы СНГ не являются идеальными. Тем не менее, Россия рассматривает сотрудничество с нашими соседями в форматах СНГ и ЕАЭС в качестве безусловного приоритета. Будем наращивать интеграционное взаимодействие на экономическом направлении, продолжать сокращать административные процедуры, убирать торговые барьеры, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта, - заявил Медведев, выступая на заседании Совета глав правительств.

По словам Медведева, страны СНГ будут повышать конкурентоспособность своих товаров и делать упор на развитии несырьевых секторов экономики - обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.

Одной из главных задач Содружества Медведев назвал цифровизацию экономик.

- В России выполняется программа «Цифровая экономика». Мы занимаемся внедрением системы электронной прослеживаемости товаров. Маркировка товаров средствами идентификации применяется в Евразийском экономическом союзе. И я считаю, что она абсолютно на таких же началах может применяться и в условиях СНГ, - заявил Медведев.

Всего в повестке саммита было 14 вопросов. В первую очередь они касались экономики и торговли, а также экологии.

В следующий раз главы правительств стран СНГ встретятся осенью в Астане.

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