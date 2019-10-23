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Медведев предложил вести «слежку» за работой чиновников из аппарата правительства
23 октября 2019, 18:54 • 39 • В России
Дмитрий Медведев заинтересовался системой удаленного контроля, которая позволяет следить за показателями работы сотрудников. По мнению премьера, такую систему можно было бы внедрить в аппарате правительства. Ноу-хау Медведеву продемонстрировали в среду специалисты компании «СИБУР». Компания внедрила на своих предприятиях систему дистанционного контроля промышленной безопасности опасных объектов. Если раньше специалисты записывали информацию о неисправностях оборудования на бумагу, то сейчас используется специальное приложение в мобильном телефоне. С его помощью фиксируются все дефекты оборудования. Медведеву также показали цифровую доску эффективности. На ней отражается, кто из сотрудников в этот момент работает, состав смен, календарь событий, фиксируются отклонения.
- Сотрудники видят ключевые показатели смены, что они сделали сегодня, вчера, позавчера, какие успехи есть, - рассказали премьеру.
- Не знаю, надо ли это в правительстве делать, наверно, это будет тяжеловато. Но в аппарате можно, чтобы видели - кто чем занимается, кто пришел на рабочее место, кто ушел, какие у него задания, - отреагировал Медведев.
После этого на совещании по контрольно-надзорной деятельности Медведев заявил, что нужно активнее переходить на дистанционный контроль, а также удаленный мониторинг работы опасных объектов.
- Главное - оперативно принимать некие превентивные меры, чтобы не было аварий. Нужно перенести акцент с наказания на профилактику, на предотвращение опасности. Важно внедрять механизм дистанционного контроля в области промышленной безопасности, но в целом это и других областей жизни касается - экологического, санитарного и других видов надзора, - заметил Медведев.
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