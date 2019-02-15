Медведев предложил составить социальный портрет бедности в России

В пятницу на Красной поляне премьер Дмитрий Медведев встречался с губернаторами. Все они приехали на Российский инвестиционный форум в Сочи, чтобы презентовать свои регионы, завоевать симпатии инвесторов, и, что для большинства губернаторов куда важнее, пообщаться в кулуарах с членами правительства.

Но если в четверг на главной пленарке сочинского форума Дмитрий Медведев больше говорил об успехах нашей экономики, то на встрече с губернаторами тональность резко поменялась. Медведев первым делом заговорил о провалах.

- Если говорить о социальной политике, у нас в стране свыше 19 миллионов человек с доходами ниже прожиточного минимума . Такими людьми занимаются органы соцзащиты, решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и достаточно стандартного набора данных. Это обезличенная картина, а нам нужно составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране. Чтобы помочь человеку выбраться из такой ситуации, необходимо понять специфику именно его жизненной ситуации, его потребности, посмотреть, какое у него образование, какие у него возможности, какое состояние здоровья, - заявил Медведев.

По его словам, при современных цифровых технологиях сделать это будет несложно.

Медведев предложил в целом пересмотреть взгляды на бедность.

- Исходить надо в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов! - заявил Медведев. - Тогда не будет ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому, что ее доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум.

Как заявил Медведев, бывает и обратная ситуация: вполне обеспеченные люди, которые не работают официально, ежемесячно получают пособия от государства.

Премьер рассказал, что налоговики уже разработали программный продукт, который «позволяет увидеть имущественный статус человека и прояснить многие другие вопросы».

- Самое главное - предложить адресную помощь, то есть помочь получить образование, которое лучше обеспечит преимущество на рынке труда, дать возможность заняться вопросами здоровья, разобраться с проблемами, - заявил Медведев.

Говоря о развитии медицины и образования, Медведев предостерег губернаторов от откровенного идиотизма при расходовании бюджетных средств.

- Не должно быть такого, что строится фешенебельная школа, а рядом с ней стоят 10 школ в аварийном состоянии. Или что дорогая медицинская техника поставляется в больницу, где течет крыша, - заметил премьер.