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Медведев предложил сделать административный кодекс понятным

21 октября 2019, 16:39  •  9 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал создать более понятным Кодекс об административных правонарушениях РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.
«Он абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются в том числе и бизнесу. И наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития Кодекс об административных правонарушениях», — сказал Медведев.
Премьер также отметил, что совершенствование законодательства необходимо, в том числе для создания более благоприятного делового климата для иностранных инвесторов.
Решение о создании нового кодекса уже принято.
Дмитрий Медведев предложил сформировать новый Кодекс об административных правонарушениях еще 21 марта. Премьер предложил уйти от подпунктов и привести имеющиеся статьи в соответствие с законодательством.
В начале июня российский Кабмин опубликовал концепцию нового КоАП. Документ состоит из 30 страниц и предполагает ряд нововведений, которые раньше предусмотрены не были. Разработкой нового КоАП занимались министерства юстиции и экономического развития.

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