Медведев предложил сделать административный кодекс понятным

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал создать более понятным Кодекс об административных правонарушениях РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24», текст которого опубликован на сайте правительства.

«Он абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются в том числе и бизнесу. И наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития Кодекс об административных правонарушениях», — сказал Медведев.

Премьер также отметил, что совершенствование законодательства необходимо, в том числе для создания более благоприятного делового климата для иностранных инвесторов.

Решение о создании нового кодекса уже принято.

Дмитрий Медведев предложил сформировать новый Кодекс об административных правонарушениях еще 21 марта. Премьер предложил уйти от подпунктов и привести имеющиеся статьи в соответствие с законодательством.

В начале июня российский Кабмин опубликовал концепцию нового КоАП. Документ состоит из 30 страниц и предполагает ряд нововведений, которые раньше предусмотрены не были. Разработкой нового КоАП занимались министерства юстиции и экономического развития.