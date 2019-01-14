Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новая экранизация "Чиполлино" - останется ли классовая борьба?
"Без нагнетания": Лавров объяснил японским коллегам, как надо работать...
"Так вот куда оно делось из магазинов": В Instagram нашли "самое ...
"Главные угрозы — внутри страны": Коротченко выяснил, чего граждане Ро...
Главная / В России

Медведев предложил Белоруссии «ценить Россию»

14 января 2019, 18:54  •  96 • В России

Россия оказывает Белоруссии большую кредитную поддержку в то время, как ей самой закрыт доступ на западные финансовые рынки. По словам Медведева, объем кредитов превышает 6,5 миллиардов долларов, не считая связанный кредит на строительство АЭС.

- Причем мы не требуем возврата этих кредитов, мы пролонгируем их по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран. По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях, - заметил Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Медведев признал, что налоговый маневр в нефтяной сфере, предпринятый правительством, «влияет на некоторых наших соседей» .

- Мы их озабоченность понимаем и переговоры на эту тему продолжаем. Но мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку. И действительно ее предоставляли и по гуманитарным даже причинам, эта поддержка измерялась миллиардами, - заявил Медведев.

На совещании с вице-премьерами также обсуждали цены на бензин в России, которые опять начали расти. Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку вызвать к себе глав глав нефтяных компаний, которые не смогут соблюдать соглашение о ценах на бензин. Напомним, что в конце прошлого года правительство заключило соглашение с нефтяными компаниями об объемах поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. В случае нарушения нефтяниками соглашения и роста цен на бензин, правительство пообещало ввести повышенные пошлины на экспорт нефти.

- Если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто напоминать им положения этого соглашения. А если ситуация где-то будет дестабилизирована - принимать различные меры реагирования, включая меры и антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим самым соглашением. Надеюсь, что наши крупнейшие компании удержатся в рамках этих всех решений, которые были приняты и которые позволяют нам держать ситуацию с ценами на приемлемом уровне, - заявил Медведев.

Как пояснил в ответ Дмитрий Козак, рост цен на бензин пока соответствует заключенным договоренностям: в январе он не должен превысить 1,7%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

96
Источник
Похожие новости
14 января 2019, 18:54
Сергей Степашин: Не ждать, пока построят дома с электроплитами, а ужесточить уже сейчас контроль за газовыми
14 января 2019, 15:40
Дончанин Иван Кириченко: «Дожил до ста лет, доживу и до нашей Победы!»
14 января 2019, 18:54
Глава МИД РФ Сергей Лавров - после переговоров с Японией: «Курильские острова - это была, есть и будет территория России»
Загрузка...
14 января 2019, 15:39
Польша строит «разведывательный» остров под Калининградом
14 января 2019, 18:54
Путина пригласили на 100-летие Калашникова
14 января 2019, 15:40
Танки Т-34 в Иркутске: эшелон с 30 боевыми машинами посетил столицу Восточной Сибири
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2019, 20:24
"Это очень серьезно": ПАСЕ рекомендовала России представить в своей делегации шесть полов
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президента
12 января 2019, 23:09
Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободителя"
08 января 2019, 01:54
На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции
11 января 2019, 04:54
На случай провала - "вторжение России": В Сети раскусили предвыборный "план Б" Порошенко
07 января 2019, 22:39
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
12 января 2019, 19:54
Соловьев оценил речь "властителя дум" Быкова про освобождение Гитлером России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.