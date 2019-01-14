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Медведев предложил Белоруссии «ценить Россию»
14 января 2019, 18:54 • 96 • В России
Россия оказывает Белоруссии большую кредитную поддержку в то время, как ей самой закрыт доступ на западные финансовые рынки. По словам Медведева, объем кредитов превышает 6,5 миллиардов долларов, не считая связанный кредит на строительство АЭС.
- Причем мы не требуем возврата этих кредитов, мы пролонгируем их по просьбе наших партнеров в условиях, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран. По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях, - заметил Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Медведев признал, что налоговый маневр в нефтяной сфере, предпринятый правительством, «влияет на некоторых наших соседей» .
- Мы их озабоченность понимаем и переговоры на эту тему продолжаем. Но мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких, хотя в ряде случаев мы в последние годы по просьбе этих государств шли на то, чтобы предоставить им различную безвозвратную поддержку. И действительно ее предоставляли и по гуманитарным даже причинам, эта поддержка измерялась миллиардами, - заявил Медведев.
На совещании с вице-премьерами также обсуждали цены на бензин в России, которые опять начали расти. Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку вызвать к себе глав глав нефтяных компаний, которые не смогут соблюдать соглашение о ценах на бензин. Напомним, что в конце прошлого года правительство заключило соглашение с нефтяными компаниями об объемах поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. В случае нарушения нефтяниками соглашения и роста цен на бензин, правительство пообещало ввести повышенные пошлины на экспорт нефти.
- Если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто напоминать им положения этого соглашения. А если ситуация где-то будет дестабилизирована - принимать различные меры реагирования, включая меры и антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим самым соглашением. Надеюсь, что наши крупнейшие компании удержатся в рамках этих всех решений, которые были приняты и которые позволяют нам держать ситуацию с ценами на приемлемом уровне, - заявил Медведев.
Как пояснил в ответ Дмитрий Козак, рост цен на бензин пока соответствует заключенным договоренностям: в январе он не должен превысить 1,7%.
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