Медведев потребовал отменить региональный «банковский роуминг»

Председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил о подготовке законопроекта по отмене комиссий при переводе средств физических лиц между регионами России в рамках одного банка, сообщает «Интерфакс».

По словам главы правительства, данное нововведение позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга.

«Этот вопрос касается практически каждого. Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры», — сказал Медведев на заседании правительства 10 октября.

Дмитрий Медведев пояснил, что кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры. По его словам, такие комиссии недопустимы.

«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных трансакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заявил премьер.

Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.