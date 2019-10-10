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Медведев потребовал отменить региональный «банковский роуминг»
10 октября 2019, 17:24 • 52 • Политика
Председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил о подготовке законопроекта по отмене комиссий при переводе средств физических лиц между регионами России в рамках одного банка, сообщает «Интерфакс».
По словам главы правительства, данное нововведение позволит избавить граждан от так называемого банковского роуминга.
«Этот вопрос касается практически каждого. Речь идет о банковской комиссии, которую взимают с людей кредитные организации при межрегиональном переводе денег внутри одной структуры», — сказал Медведев на заседании правительства 10 октября.
Дмитрий Медведев пояснил, что кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры. По его словам, такие комиссии недопустимы.
«Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных трансакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена», — заявил премьер.
Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.
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