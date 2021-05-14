Медведев поставил Зеленскому "диагноз"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому "диагноз". Сделал он это в связи с уголовным преследованием лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

По мнению Медведва, Киев занимается "охотой на ведьм", но она не будет успешной. Преступления, в которых обвинили Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака, не более чем миф.

Зампредседателя Совбеза предположил, что за счёт представителей ОПЗЖ Владимир Зеленский хочет поднять свой рейтинг, однако результат, скорее всего, будет совершенно противоположным.

"Угрозы двум политикам <…> скорее, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят её политическое слабоумие", - спрогнозировал Дмитрий Медведев. Его слова приведены на официальном сайте "Единой России".

Он посоветовал Владимиру Зеленскому и его команде сосредоточиться на решении внутренних и внешних проблем Украины. Только так можно остаться в памяти людей кем-то большим, нежели актёром-комиком. Медведев добавил, что у правящего режима на Украине "маниакальное стремление сохраниться у власти", а дела против Медведчука и Козака - всего лишь "очередной дурацкий повод".