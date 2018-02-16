Медведев посоветовал губернаторам потусоваться с министрами на горнолыжном спуске

В пятницу в Сочи, где в эти дни проходит инвестиционный форум, Дмитрий Медведев провел совещание с губернаторами, посвященное развитию и поддержке регионов. На встречу приехали все министры экономического и социального блока правительства. Первым делом Медведев напомнил, что регионам нужно слезать с федеральных дотаций. Проблема в том, что некоторые губернаторы не спешат развивать экономику региона, боясь потерять поддержку из центра.

- Уход от дотаций - это наша с вами общая стратегическая задача, - напомнил Медведев и сообщил, что со следующего года дотации будут предоставляться с учетом потребности в них.

- Будем учитывать, насколько эффективны налоговые льготы, которые предоставляются региональными и местными властями, - сказал премьер.

Для регионов, которые смогут добиться высоких показателей экономического роста, правительство приготовило пряники. Медведев напомнил, что уже с прошлого года такие регионы получают гранты на общую сумму в 20 миллиардов рублей.

- С этого года также важная новелла начинает работать - региональным бюджетам будет возвращаться прирост налога на прибыль организаций, для этого в федеральном бюджете на текущий год предусмотрено почти 37 миллиардов рублей. Деньги станут не только своеобразной премией регионам за хорошую работу, но и помогут компенсировать возможное уменьшение дотаций из федерального бюджета, - сказал Медведев.

Премьер напомнил, что в прошлом году правительство провело реструктуризацию задолженности по кредитам для 73 регионов. Срок возврата кредитов продлен до 7-12 лет.

- В результате только на этот год эффект от реструктуризации составит около 240 миллиардов рублей. Для регионов это серьезный финансовый ресурс. Сейчас доходы бюджетов регионов растут: число профицитных бюджетов увеличилось, дефицитных - снизилось, - заявил Медведев.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, правительство выделит регионам средства из резервного фонда на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также на выплату

северных коэффициентов для МРОТ. По словам Силуанова, 2018 год может стать последним сложным годом с точки зрения финансов, потом положение регионов будет улучшаться, а доходы населения расти.

Медведев пообещал, что правительство будет убирать избыточные требования, которые мешают регионам развиваться.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин привел на этот счет несколько забавных примеров. Он рассказал, как в одном из регионов не смогли сдать построенную школу, потому что там не было установлено биде, как это требуется по СанПиНам, а в другой небольшой школе требовали отвести целый этаж под библиотеку. А еще даже в малых школах требуют делать отдельно актовый зал, а отдельно спортивный, хотя современные технологии строительства позволяют это совмещать. Для регионов все это встает в копеечку.

Прощаясь с губернаторами, Медведев посоветовал им еще пообщаться с министрами в кулуарах, чтобы обсудить различные проблемы.

- Можно потусоваться с министрами в разных местах: за чашкой кофе или на горке, кто на лыжах катается (совещание проходило в Красной поляне, - Ред.), - подсказал главам регионов премьер.