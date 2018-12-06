Медведев посоветовал «чиновникам-бревнам» «включать мозги»

В ответ на критику телеведущей Ирады Зейналовой, напомнившей, что в стране есть «чиновники-бревна», которые советуют гражданам России сидеть «на макарошках» или заявляют, что «государство ничего не должно», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посоветовал таким госслужащим «включать мозги».

Во время интервью центральным телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вновь принялся раздавать советы. Только на этот раз не про «денег нет, но вы держитесь», а про оскандалившихся чиновников, которые предлагали гражданам страны прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц «на макарошках» или заявляли, что «государство ничего не должно».

В ответ на критику телеведущей Ирады Зейналовой, которая назвала подобных госслужащих «чиновниками-бревнами», Медведев посоветовал им «включать мозги».

«Как будто Новейший Завет пишут. Изрекают такие вещи, что только диву даешься», - возмутилась телеведущая.

«Мозги надо включать, когда ты облечен властью, - посоветовал подобным чиновникам в ответ Дмитрий Медведев. - К сожалению, это не у всех получается».

Он, правда, добавил после паузы, что, «наверное, не хотел бы обижать всех государственных служащих» - среди миллиона чиновников в России «по большей части» есть и хорошие, преданные люди. Но исключения случаются.

Поэтому считает, что «тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности», поскольку госслужащий «должен думать, прежде чем что-то изрекать».