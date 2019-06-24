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Медведев: после смены президента Украины есть шанс урегулирования ситуации в этой стране
24 июня 2019, 20:24 • 62 • Украина
ГАВР /Франция/, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что новое руководство Украины пока никак себя не проявило, но сохраняется возможность для урегулирования ситуации в этой стране.
На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом председатель правительства РФ сообщил, что обсудил с коллегой "ситуацию на Украине в контексте смены руководства в этой стране". "Я сказал, что пока новое руководство, на мой взгляд, никак себя не проявило, но, как минимум, не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги и восстановить правильное понимание минского процесса, использовать наиболее удачные элементы нормандского формата и двигаться в сторону общего успокоения ситуации на территории нашего ближайшего соседа - на Украине", - сказал глава кабинета министров.
"Конечно, наши позиции здесь во многом расходятся, но это не означает, что нет необходимости обмениваться информацией, обмениваться подходами к тому, каким образом интенсифицировать диалог", - констатировал российский премьер. Он заметил, что руководство Франции "прилагает активные усилия" по урегулированию на Украине. "Мы считаем, что в целом это весьма и весьма полезно", - подчеркнул Медведев.
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