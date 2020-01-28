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Медведев пошутил о «законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей»

28 января 2020, 03:09  •  34 • Политика
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев пошутил о «законе сохранения трех Дмитриев Николаевичей» на фоне кадровых изменений в правительстве РФ. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 27 января.
Шутка прозвучала после доклада нового вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Медведев пожелал ему успеха, а затем провел юмористическую аналогию с законом сохранения массы.
«Хочу с удовольствием отметить закон сохранения Дмитриев Николаевичей в правительстве. Если один выбывает (бывший вице-премьер Козак. — Ред.), второй — Чернышенко — его замещает. Таким образом, три Дмитрия Николаевича в правительстве являются константой», — сказал Медведев.
Дмитрий Николаевич Чернышенко после отставки правительства Медведева занял пост вице-премьера, курирующего спорт и культуру. Экс-зампред Дмитрий Николаевич Козак получил должность заместителя руководителя администрации президента. Дмитрий Николаевич Патрушев сохранил пост министра сельского хозяйства, а его коллега Дмитрий Николаевич Кобылкин — должность министра природных ресурсов и экологии.
15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.
21 января был объявлен новый состав кабмина. Путин назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.

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