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Медведев посетил Курилы и отправил министров в термальные ванны

02 августа 2019, 14:09  •  65 • В России

В пятницу Дмитрий Медведев посетил самый большой остров Курильской гряды - Итуруп. Это уже четвертый приезд Медведева на остров. Вначале премьер пообщался с экипажами истребителей Су-35, которые несут тут боевое дежурство. Медведев поблагодарил военных за службу.

В селе Рейдово премьер посмотрел, как строят жилые дома. В них переселят людей из аварийного жилья.

- Надо довести до конца все это дело. Чтобы все, кто подлежит расселению из аварийного жилья, получил современное и хорошее жилье, - отметил Медведев.

Следующий пункт назначения - поселковая школа. Медведев заглянул в кабинет информатики, математики и биологии. И тут его охватила ностальгия. Кабинет математики был типично советским. На стенах - портреты выдающихся математиков разных эпох. На стендах - циркули, транспортиры, линейки.

- Классика, когда висят все выдающиеся ученые. Некоторых я помню еще с детских лет, Декарта, например, - заметил Медведев.

Напомнила премьеру о школьных годах и фраза Михаила Ломоносова «математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит».

Сахалинская область. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения класса математики в поселковой школе. Фото Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В кабинете биологии Медведев обнаружил скелет. Под покрывалом.

- Скелет должен быть обязательно. Накрыли зачем? - спросил Медведев.

- Это на время ремонта, от порчи, - пояснила директор.

Потом Медведев отправился в водно-оздоровительный комплекс термальных вод «Жаркие воды». Премьеру показали купели.

- Оставайтесь, залезайте, коллеги. Мы поедем, а министров можем вам оставить, - пошутил Медведев.

Дмитрий Медведев во время посещения водно-оздоровительного комплекса термальных вод "Жаркие воды" на острове Итуруп. Фото Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Ну, и наконец Медведев посетил рыбоперерабатывающий завод «Ясный». Премьер посмотрел, как взвешивают и фасуют икру горбуши. Ему предложили продегустировать.

- Икра очень хорошая - молодая и очень нежная, - оценил продукт Медведев.

Посещение Медведевым Итурупа в очередной раз вызвало протест Японии. Но премьер заявил, что его это не беспокоит.

- Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства? Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать членам правительства, чем мы, естественно, и будем заниматься, - заявил Медведев журналистам.

По его словам, жизнь на Итурупе изменилась к лучшему.

- Сейчас здесь заасфальтированные дороги. Будут строиться новые дома, квартиры, новая школа, современные предприятия, - сказал Медведев.

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