Медведев поручил уходящим в отставку министрам работать хорошо

Действующий состав правительства должен обеспечить бесперебойную работу экономики и социальной сферы до окончания своих полномочий в мае. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями в понедельник. Медведев также прокомментировал победу Владимира Путина на прошедших в воскресенье президентских выборах.

- Это значит, что наша страна продолжит развиваться и двигаться вперед. Работы будет достаточно. Вчера я передал поздравления Владимиру Путину от членов правительства, - сказал Медведев.

Премьер сообщил, что подписал пакет документов о выделении более 10,5 миллиардов рублей на поддержку медицины. Так, из резервного фонда кабмина направят 2,5 миллиарда рублей на повышение квалификации врачей.

- На эти деньги будет закуплено оборудование для 75 симуляционных центров. Часть средств пойдет на развитие интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования, - сообщил премьер.

Больше 4 миллиардов рублей направят регионам на закупку обезболивающих средств и препаратов для дыхательной системы, которые применяются при паллиативной медицинской помощи. 3,8 миллиарда рублей дополнительно выделят на обеспечение лекарствами инвалидов.

Медведев также рассказал, что правительство запускает программу субсидирования ставок по кредитам на покупку деревянных типовых домов.

- У нас есть неплохая программа льготного автокредитования. Принято решение транслировать этот опыт на деревянное домостроение. Для покупателя в 2018 году фактически ставка на такую кредитную покупку уменьшится на 5% (с 15 до 10 процентов), - сообщил Медведев.

Как рассказал вице-премьер Александр Хлопонин, в программе есть ограничения. Так, максимальная сумма кредита не должна превышать 3,5 миллиона рублей, кредит может предоставляться на покупку домов у предприятий с минимальным оборотом не менее 200 миллионов рублей. Программа рассчитана на этот год, но в случае успеха может быть продлена на 2019-2021 года. По словам Хлопонина, свое согласие на участие в программе дали четыре банка. В бюджете на программу заложено 197 миллионов рублей. Это позволит приобрести людям порядка 2,5 тысячи домов.