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Медведев поручил оперативно найти деньги на решение проблемы с горячей водой в Санникове

13 ноября 2019, 21:09  •  74 • Политика

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Средства на решение проблемы с горячим водоснабжением в алтайском селе Санниково должны быть выделены в кратчайшие сроки. Об этом на своей страничке во "ВКонтакте" написал премьер-министр Дмитрий Медведев, посетивший в среду этот населенный пункт.

"Губернатору Алтайского края [Виктору Томенко] дано поручение в кратчайшие сроки выделить деньги на решение проблемы с горячей водой для домов в селе Санниково", - сообщил глава правительства.

Премьер посетил Санниково в ходе рабочей поездки в Алтайский край и провел там совещание по развитию сельских территорий. Перед началом совещания глава правительства совершил прогулку по поселку, во время которой к нему обратилась местная жительница Татьяна Кадукина с жалобой на отсутствие с 2016 года горячего водоснабжения в трех домах. Медведев заверил, что власти займутся этой проблемой.

Губернатор Алтайского края заявил, что решение этого вопроса будет выработано в течение двух дней. Он созвонился с Кадукиной и пообещал встретиться с ней в четверг.

Как сообщил ТАСС глава Первомайского района, где расположено село Санниково, Александр Иванов, котельная действительно нуждается в ремонте - на это необходимо около 20 млн рублей, которых в дотационном бюджете района нет. В последние годы проблему с отсутствием горячего водоснабжения трех домов на 140 квартир решали с помощью водонагревателей.

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