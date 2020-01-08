Медведев поручил до 10 января оценить безопасность полетов и туризма на Ближнем Востоке

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб в части компетенций правительства провести анализ угроз для безопасности россиян на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

"Оцените угрозы безопасности российских граждан, находящихся в Ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, с учетом различных сценариев развития ситуации. Представьте предложения по мерам, относящимся к компетенции правительства Российской Федерации, направленным на обеспечение безопасности российских граждан", - говорится в поручении. "Доложите в срок до 9 января", - отмечается там.

Кроме того, заместителю председателя правительства Максиму Акимову, главам МИД, Минтранса и Минэкономразвития Сергею Лаврову, Евгению Дитриху и Максиму Орешкину поручено "в срок до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в Ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий".

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. Президент США Дональд Трамп, выступая с телеобращением в Белом доме, сообщил, что граждане Соединенных Штатов не пострадали в результате ракетного удара Ирана. Он также сообщил, что Вашингтон "немедленно введет дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима".

Кроме того, рано утром 8 января Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", который совершал рейс из Тегерана в Киев, разбился возле аэропорта имама Хомейни сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.