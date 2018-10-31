Медведев пообещал ввести заградительные экспортные пошлины на нефть до конца недели

Сегодня вечером в Доме правительства пройдет совещание с руководителями нефтяных компаний, по итогам которого должно быть принято решение, как удержать рост цен на бензин в России. Напомним, что в минувший понедельник премьер Дмитрий Медведев пригрозил нефтяникам ввести заградительные (повышенные) пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов для стабилизации ситуации на топливном рынке. На поиск компромисса Медведев отвел два дня. По данным Росстата, за сентябрь цены производителей на бензин в России выросли на 10 процентов. С начала год рост составил - 26,1 процента.

- Есть два варианта. Вариант номер один - соглашение с нефтяными компаниями, как они будут работать, соблюдая правила игры и контролируя уровень цен. Второй вариант - введение заградительных пошлин, - заявил Медведев на заседании правительства в четверг.

Курирующий энергетику вице-премьер Дмитрий Козак в ответ сообщил, что рассчитывает договориться с нефтяниками о стабилизации ситуации на топливном рынке. По его словам, подготовлен проект соглашения, в котором прописаны обязательства по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок. Все дело в том, что нефтяным компаниям выгоднее гнать нефтепродукты на экпорт, выручка получается больше, а в итоге на внутреннем рынке возникает дефицит топлива, и цены растут. К тому же производители повышают цены в преддверии обещанного правительством роста акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 января 2019 года.

- В случае, если соглашение (с нефтяными компаниями, - Ред.) возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Мониторинг будет относиться к числу тех задач, которые вменяются в обязанности Минэнерго и правительства в целом. Если не удастся договориться, то до конца недели должен выйти документ, который вводит заградительные пошлины, - поручил Медведев.

Совещание с нефтяниками намечено на 18 часов.