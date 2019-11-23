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Медведев пообещал сохранить советские льготы
23 ноября 2019, 20:24 • 56 • Политика
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.
«Ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен, даже если этот нормативный акт действует 50 или 70 лет», — сказал премьер-министр в ходе презентации нового формата общественных приемных «Единой России».
Он добавил также, что не имеет совершенно никакого значения, когда документ был принят, потому что отмена таких постановлений возможна только с принятием дублирующего акта в российском законодательстве.
28 октября сообщалось, что налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей.
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