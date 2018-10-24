Медведев пообещал санкции против сотен украинцев, наносящих ущерб России

Экономические санкции будут применены против сотен физических лиц, а также множества украинских компаний и товаров.

«Антиукраинские» санкции, которые собирается вводить Москва, будут включать в себя ограничительные меры в отношении сотен физических лиц, «причиняющих ущерб» России, а также ряда украинских товаров и компаний, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, активы компаний и украинских граждан, попавших под санкции, будут заблокированы, вывоз капитала из страны — запрещен.

Медведев подчеркнул, что санкции вводятся не против украинского народа, к которому «мы преисполнены самых дружеских чувств», а только в отношении отдельных граждан Украины.

Предложения, по его словам, будут подготовлены уже в самое короткое время. Премьер также подтвердил, что сейчас существует несколько вариантов постановлений правительства о введении санкций против Украины.

Говоря о запрете на ввоз с территории Украины некоторых товаров, премьер также напомнил, что товарооборот Украины и России составляет миллиарды рублей, и для Киева он «один из самых насыщенных».

Заявление Дмитрия Медведева цитирует ТАСС.