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Медведев пообещал расширить возможности использования маткапитала

30 ноября 2018, 22:39  •  46 • В России

В пятницу Дмитрий Медведев проводил прием граждан в центральной общественной приемной партии «Единая Россия» в Москве. В эти дни партия отмечает юбилей. За десять лет работы общественных приемных «Единой России» со своими жалобами туда обратились 7,7 миллиона человек.

Пообщаться с лидером партии посчастливилось маме четверых детей Светлане Палкиной. Семья Палкиных проживает в небольшой трехкомнатной квартире в Москве. При этом у них есть земельный участок в одном из СНТ Подмосковья, а также неиспользованный маткапитал. Светлана рассказала, что она очень бы хотела потратить «материнские» деньги на строительство дома в СНТ, но действующее законодательство этого не позволяет.

- По большому счету, людям все равно, каков правовой статус земли: земля для ИЖС (индивидуального жилищного строительства, - Ред.) имеет целевое назначение для застройки, но очень многие люди, особенно когда достаточно долго живут в садовых и других товариществах, по сути, воспринимают это как свое жилье - или сезонное, или для некоторых постоянное, - заметил Медведев и предложил выработать модель, которая позволила бы использовать материнский капитал для решения жилищных проблем на земельных участках СНТ.

Согласились с этим и присутствовавшие на встрече мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Наталья Державина из подмосковного Ногинска пожаловалась Медведеву на то, что последние четыре года живет в доме, который признан аварийным, а власти не спешат переселять оттуда жильцов. Губернатор Воробьев тут же пообещал, что постарается включить этот дом в программу переселения из ветхого жилья (дом был признан аварийным уже после формирования программы расселения аварийного и ветхого жилья).

- Надо вернуться к совершенствованию законодательства в этой сфере. Должен быть постоянно действующий механизм по переселению из ветхого и аварийного жилья. Сейчас мы готовим закон на эту тему, причем его нужно сделать максимально сбалансированным - так, чтобы всем - прежде всего, самим региональным властям при поддержке федерального центра - этот закон по силам было выполнить, - сказал Медведев.

По видеосвязи премьер также связался с общественными приемными «Единой России» в регионах. Глава сельского поселения из Краснодарского края Дмитрий Позов попросил премьера продлить программу развития социальной инфраструктуры на селе, а врач-онколог из Волгоградской области Сергей Теличко пожаловался на отсутствие в онкодиспансере высокотехнологичного оборудования. Медведев пообещал просьбы выполнить. Он также отметил, что программа переоснащения онкологических центров будет проведена по всей стране.

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