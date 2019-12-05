|
Медведев пообещал новое единовременное пособие на рождение ребёнка
05 декабря 2019, 18:24 • 50 • Политика
В ходе пресс-конференции с представителями СМИ премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что работа по поддержке наиболее уязвимых категорий населения будет продолжена. В частности, новое пособие на рождение ребёнка составит 10 000 рублей, пообещал он.
Напомним, сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев подводит итоги уходящего года в прямом эфире. В ходе общения премьер отвечает на вопросы представителей 20 телеканалов России.
По словам Медведева, кабмин продолжит работу по поддержке самых уязвимых категорий населения. В их число попадают многодетные семьи, заявил Дмитрий Медведев в рамках интервью. По его словам, новое пособие на рождение ребёнка составит 10 тысяч рублей, пишет ФАН.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2019, 03:54
|
29 ноября 2019, 09:39
|
01 декабря 2019, 00:39
|
30 ноября 2019, 05:09
|
02 декабря 2019, 09:09
|
03 декабря 2019, 07:54
|
03 декабря 2019, 17:39