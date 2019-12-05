Медведев пообещал новое единовременное пособие на рождение ребёнка

Напомним, сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев подводит итоги уходящего года в прямом эфире. В ходе общения премьер отвечает на вопросы представителей 20 телеканалов России.

По словам Медведева, кабмин продолжит работу по поддержке самых уязвимых категорий населения. В их число попадают многодетные семьи, заявил Дмитрий Медведев в рамках интервью. По его словам, новое пособие на рождение ребёнка составит 10 тысяч рублей, пишет ФАН.