Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ребёнок не мог такого выдумать»: семья добивается проверки после слов приёмной ...
"Один или два": Медведев не сразу высчитал место экономики США в отнош...
Казахстан отказывается считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Путин исполнил мечту Вучича: Президент Сербии получил в подарок ружье короля
Главная / Политика

Медведев пообещал новое единовременное пособие на рождение ребёнка

05 декабря 2019, 18:24  •  50 • Политика
В ходе пресс-конференции с представителями СМИ премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что работа по поддержке наиболее уязвимых категорий населения будет продолжена. В частности, новое пособие на рождение ребёнка составит 10 000 рублей, пообещал он.
Напомним, сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев подводит итоги уходящего года в прямом эфире. В ходе общения премьер отвечает на вопросы представителей 20 телеканалов России.
По словам Медведева, кабмин продолжит работу по поддержке самых уязвимых категорий населения. В их число попадают многодетные семьи, заявил Дмитрий Медведев в рамках интервью. По его словам, новое пособие на рождение ребёнка составит 10 тысяч рублей, пишет ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
05 декабря 2019, 18:24
Россия ответила на объявление Болгарией российского дипломата персоной нон грата. Зеркально
05 декабря 2019, 18:24
Путин назначил Дмитрия Лякишева постпредом РФ при ВТО в Женеве
05 декабря 2019, 16:24
МИД РФ вручил послу Болгарии ноту об объявлении советника посольства персоной нон грата
05 декабря 2019, 15:09
Пушков оценил отказ президента Польши назвать Россию врагом НАТО
05 декабря 2019, 18:24
Медведев назвал большой ценностью Союзное государство
05 декабря 2019, 02:09
Ведите себя коллектно: взыскателей долгов хотят отучить от методов 90-х
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 декабря 2019, 02:09
Опережая график: Москва готова к энергетическому самоуничтожению Прибалтики
05 декабря 2019, 08:39
Зелёное безумие начинает шествие по миру?
05 декабря 2019, 02:09
Берлин решил не играть против России и уколол Британию делом Скрипаля - источник
05 декабря 2019, 11:54
"В очередной раз не сработало": Космонавт разгромил мечты США о "начал...
05 декабря 2019, 08:39
Встреча беспилотной авиации НАТО с «Панцирем-С1Э» пошатнула воздушные замки Пентагона...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2019, 03:54
"При Сталине так и было": Украинец Ковтун по-крупному опозорился в прямом эфире
29 ноября 2019, 09:39
Германия будет биться с Польшей за российский газ: Берлин подал жалобу в Европейский суд
01 декабря 2019, 00:39
"Растлил страну": Украинский миллионер рассказал, что может привести Незалежную к гибели
30 ноября 2019, 05:09
Украинец дошутился на российском ТВ: Эксперта Животовского навсегда изгнали из эфира
02 декабря 2019, 09:09
Как "Турецкий поток" снесёт газовые амбиции Украины: Эксперт раскрыл схему поставок голубого топлива в Европу
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
03 декабря 2019, 17:39
Спецы Киева погибли, охотясь на людей в Донбассе: о цинизме СБУ заявили журналисты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.