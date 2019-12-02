Медведев пообещал, что дороги в России станут качественнее

Премьер Дмитрий Медведев утвердил методику расчета эффективности дорожных проектов. Об этом он сообщил в понедельник, 2 декабря, на совещании со своими заместителями.

- Страна у нас большая, транспортная инфраструктура критически важна. Нужно реконструировать существующие магистрали и строить новые. Заниматься тоннелями, мостами, расширять сеть железнодорожных перевозок, модернизировать все транспортные узлы: аэропорты, вокзалы, автовокзалы. Сама методика устанавливает формулу, которая позволит определять качественные показатели при оценке проектов, - рассказал Медведев.

До 2024 года на развитие транспортной инфраструктуры будет направлено 7 триллионов рублей. Из них более 3 триллионов рублей из казны. Разработанная правительством методика должна дать гарантию, что деньги на дорожное строительство расходуются эффективно.

Еще один подписанный Медведевым документ касается развития санаториев в России. Правительство разработало план мероприятий по их восстановлению.

- Сегодня многие санатории требуют капитального ремонта, необходимо их обеспечить новейшим оборудованием, привлечь специалистов. От модернизации этой инфраструктуры зависит и будущее курортов. Туда нужно привлекать как можно больше туристов, а туристы требуют инвестиций. И это должно сопровождаться новыми рабочими местами, а сервис должен быть качественным и современным, - перечислил задачи Медведев.