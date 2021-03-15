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Медведев получил новую должность: Путин переформатировал Совет при президенте по науке и образованию

15 марта 2021, 21:40  •  132 • Политика
Медведев возглавил президиум Совета при президенте по науке и образованию, а сам совет был расширен с 40 до 48 человек.
Экс-премьер России Дмитрий Медведев возглавил президиум Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Он сменил на этом посту помощника главы государства Андрея Фурсенко.
Указ о назначении Дмитрия Медведева на новую должность подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, что изменения в структуре совета направлены на то, чтобы повысить эффективность этого органа и улучшить научно-техническую политику государства.
Также указ президента России расширил состав совета с 40 до 48 человек. Помимо Медведева в него также вошли министр науки и высшего образования и министр здравоохранения.

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