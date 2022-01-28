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Медведев подсказал, как бороться с ковидом: "Первый урок"
28 января 2022, 09:05 • 46 • Политика
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал пандемию коронавируса общим вызовом для всего мира.
По его словам, ни одна страна не может справиться с коронавирусной инфекцией в одиночку.
- сказал Дмитрий Медведев.
Страны должны не закрываться друг от друга, а объединить усилия, чтобы справиться с пандемией, пишет ТАСС.
- подчеркнул политик.
Он также заметил, что в период пандемии изменилось общение между политиками: дефицита личного общения, конечно, нет, но живое общение сократилось.
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