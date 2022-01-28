Медведев подсказал, как бороться с ковидом: "Первый урок"

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал пандемию коронавируса общим вызовом для всего мира.

По его словам, ни одна страна не может справиться с коронавирусной инфекцией в одиночку.

Первый урок простой, с одной стороны, а с другой стороны - очень сложный: с пандемией не справиться в одиночку,

- сказал Дмитрий Медведев.

Страны должны не закрываться друг от друга, а объединить усилия, чтобы справиться с пандемией, пишет ТАСС.

Пандемия - это общий вызов,

- подчеркнул политик.

Он также заметил, что в период пандемии изменилось общение между политиками: дефицита личного общения, конечно, нет, но живое общение сократилось.