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Медведев подсказал, как бороться с ковидом: "Первый урок"

28 января 2022, 09:05  •  46 • Политика
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал пандемию коронавируса общим вызовом для всего мира.
По его словам, ни одна страна не может справиться с коронавирусной инфекцией в одиночку.
Первый урок простой, с одной стороны, а с другой стороны - очень сложный: с пандемией не справиться в одиночку,
- сказал Дмитрий Медведев.
Страны должны не закрываться друг от друга, а объединить усилия, чтобы справиться с пандемией, пишет ТАСС.
Пандемия - это общий вызов,
- подчеркнул политик.
Он также заметил, что в период пандемии изменилось общение между политиками: дефицита личного общения, конечно, нет, но живое общение сократилось.

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