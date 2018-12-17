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Медведев подписал постановление, снижающее стоимость пассажирских перевозок по Черному морю

17 декабря 2018, 20:55  •  95 • В России

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое позволит снизить стоимость скоростных пассажирских перевозок по Черному морю. Чтобы перевозчики не задирали цены и при этом не оставались в убытке, им будут выделять субсидии из федеральной казны. Речь идет о перевозке скоростными пассажирскими суднами «Комета 120М».

1 августа этого года было открыто скоростное морское сообщение между Севастополем и Ялтой. На торжественной церемонии запуска маршрута «Комета 120М» присутствовал Дмитрий Медведев. Вот тогда-то перевозчики и обратились к премьеру с просьбой о субсидиях. На этот год субсидии предусмотрены в размере 130 миллионов рублей.

«Комета 120М» на подводных крыльях вмещает 120 пассажиров. Дорога до Ялты занимает всего 1 час 45 минут. Период ежегодной навигации — с мая по сентябрь.

В 2019 году «Кометы» также станут ходить по маршруту Новороссийск-Сочи.

- Будет обеспечена конкурентоспособная цена перевозки пассажира (взрослого, - Ред.) в размере 450 рублей за поездку, - говорится в экспертном заключении к постановлению правительства.

Ранее билет на «Комету» по маршруту Севастополь-Ялта обходился взрослому пассажиру в 500 рублей.

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