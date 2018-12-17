Медведев подписал постановление, снижающее стоимость пассажирских перевозок по Черному морю

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое позволит снизить стоимость скоростных пассажирских перевозок по Черному морю. Чтобы перевозчики не задирали цены и при этом не оставались в убытке, им будут выделять субсидии из федеральной казны. Речь идет о перевозке скоростными пассажирскими суднами «Комета 120М».

1 августа этого года было открыто скоростное морское сообщение между Севастополем и Ялтой. На торжественной церемонии запуска маршрута «Комета 120М» присутствовал Дмитрий Медведев. Вот тогда-то перевозчики и обратились к премьеру с просьбой о субсидиях. На этот год субсидии предусмотрены в размере 130 миллионов рублей.

«Комета 120М» на подводных крыльях вмещает 120 пассажиров. Дорога до Ялты занимает всего 1 час 45 минут. Период ежегодной навигации — с мая по сентябрь.

В 2019 году «Кометы» также станут ходить по маршруту Новороссийск-Сочи.

- Будет обеспечена конкурентоспособная цена перевозки пассажира (взрослого, - Ред.) в размере 450 рублей за поездку, - говорится в экспертном заключении к постановлению правительства.

Ранее билет на «Комету» по маршруту Севастополь-Ялта обходился взрослому пассажиру в 500 рублей.