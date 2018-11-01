Медведев подписал постановление о санкциях против Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации указа президента Российской Федерации в ответ на санкции Украины. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. Отмечается, что указ может быть отменён в случае прекращения действия ограничительных мер, введённых Украиной.

В Кремле прокомментировали подписание Путиным указа о санкциях из-за действий украинской стороны.

В конце августа стало известно, что Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за Крымского моста.