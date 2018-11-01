Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Они воруют, копируют, повторяют»: Болтон обвинил Китай в попытке создать свое «...
«Бесполезная игра словами»: в России ответили на угрозы главы британского МИД о ...
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
Стала известна суть российских санкций против Украины
Главная / Украина

Медведев подписал постановление о санкциях против Украины

01 ноября 2018, 11:39  •  160 • Украина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации указа президента Российской Федерации в ответ на санкции Украины. Об этом сообщается на сайте правительства.
 
РИА Новости
 

«Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. Отмечается, что указ может быть отменён в случае прекращения действия ограничительных мер, введённых Украиной.

В Кремле прокомментировали подписание Путиным указа о санкциях из-за действий украинской стороны.

В конце августа стало известно, что Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за Крымского моста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

160
Источник
Похожие новости
31 октября 2018, 16:10
Умер народный артист Украины Эдуард Митницкий
31 октября 2018, 12:54
Эксперт прокомментировал подготовку Россией санкций в отношении Украины
31 октября 2018, 12:54
В Киеве начался митинг против повышения цены на газ для населения

01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
31 октября 2018, 12:54
«Будет много интересных открытий для граждан Украины»: кого могут коснуться российские контрсанкции в отношении Киева
31 октября 2018, 19:27
Усик хочет провести поединок с Джошуа на «Уэмбли»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
01 ноября 2018, 05:24
«Лицензия на убийство»: Украинское правительство обвинили в желании оставить людей зи...
01 ноября 2018, 05:24
В США раскритиковали наш флот с безопасного расстояния
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии -...
01 ноября 2018, 08:39
Глава МИД Британии пригрозил России "высокой ценой", перепутав ее с Китаем
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 октября 2018, 03:09
Если бы не MH17, Киев потерял бы половину Украины: Раскрыт мотив уничтожения «Боинга» в Донбассе
27 октября 2018, 08:24
Германия поставила точку в блефе Трампа: Европа выбрала Россию и газ
30 октября 2018, 20:54
Путин может поплатиться жизнью - враг внутри Садового кольца [интервью]
31 октября 2018, 19:39
ИГИЛ* нанесло сокрушительное поражение американцам
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
26 октября 2018, 03:09
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из космоса
28 октября 2018, 03:54
«Сибирское пальто» Путина заставило Меркель заговорить по-русски - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.