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Медведев подписал постановление о санкциях против Украины
01 ноября 2018, 11:39 • 160 • Украина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о мерах по реализации указа президента Российской Федерации в ответ на санкции Украины. Об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости
«Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Украины в отношении россиян. Отмечается, что указ может быть отменён в случае прекращения действия ограничительных мер, введённых Украиной.
В Кремле прокомментировали подписание Путиным указа о санкциях из-за действий украинской стороны.
В конце августа стало известно, что Украина присоединилась к санкциям ЕС из-за Крымского моста.
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