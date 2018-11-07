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Медведев подписал постановление, которое должно остановить рост цен на бензин в России
07 ноября 2018, 12:24 • 118 • В России
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заключить соглашения с нефтяными компаниями о мерах по стабилизации цен на топливо.
Напомним, что ранее Медведев поставил нефтяникам ультиматум: либо они берут на себя обязательства по объему поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, чтобы не возникало дефицита топлива и цены на АЗС перестали расти, либо правительство вводит заградительные (повышенные) пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.
Нефтяники поняли, что от ввода заградительных пошлин потеряют гораздо больше и согласились на «сделку» с правительством. Как пояснил Дмитрий Медведев журналистам во время своего визита в Китай (именно там он и поставил подпись под постановлением), подписанный им документ по сути легализует соглашение государства с нефтяниками. В постановлении правительства указан перечень нефтяных компаний, с которыми заключат соглашения.
- Я всех перечислять не буду, но здесь крупнейшие - «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» другие, - сказал Медведев.
Премьер пообещал, что правительство будет жестко следить за исполнением нефтяными компаниями взятых на себя обязательств.
- Если я увижу, что все-таки эти соглашения не действуют, или во всяком случае размываются, не важно, какая компания будет это делать, в конечном счете это все равно будет видно по ценам, которые будут складываться у продавцов, покупателей, а самое главное - на бензоколонках, потому что в конечном счете именно эта цена волнует потребителей. Тогда придется подписать постановление о введении запретительных экспортных пошлин. Но надеюсь, что до этого не дойдет и соглашение будет выполняться надлежащим образом, - заявил Медведев.
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