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Медведев подписал перечень поручений по выполнению майского указа президента

23 мая 2018, 10:24  •  55 • Политика

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал перечень поручений по выполнению нового майского указа президента России Владимира Путина.

"Дмитрий Медведев дал поручения, направленные на обеспечение реализации указа президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", - сообщила пресс-служба кабмина.

Документ, подписанный 22 мая, распределяет по профильным министерствам и курирующим вице-премьерам поручения, связанные с разработкой и реализацией национальных проектов, предусмотренных президентским указом, а также стратегических документов, обеспечивающих достижение национальных целей развития РФ. В числе таких документов - Основные направления деятельности правительства и прогноз социально-экономического развития России до 2024 года. Еще одно поручение касается разработки единого документа стратегического и бюджетного планирования, в который будут интегрированы национальные и приоритетные проекты, а также государственные программы РФ.

Жесткие сроки

Медведев, проводя 10 мая совещание об исполнении указа с членами правительства еще в предыдущем составе, отмечал, что на его реализацию у кабмина "времени немного, сроки достаточно жесткие". Он при этом не исключил, что два ключевых документа - основные направления деятельности правительства и прогноз социально-экономического развития - могут быть подготовлены и ранее обозначенного срока, то есть до 1 октября.

Позднее, на совещании с вице-премьерами, уже после утверждения нового состава кабмина, Медведев подчеркивал, что "ни в коем случае, естественно, нельзя выбиться из графика". Он также указал на то, что работой по выполнению майского указа "будут охвачены все, в том числе не только правительство, но и отдельные институты развития".

Медведев призвал вице-премьеров оперативно определиться с источниками финансирования для исполнения указа, определив при этом, "какие проекты могут и должны нести регионы, где необходима поддержка из центра, какие проекты должны быть реализованы исключительно на федеральном уровне". Общую координацию по этому направлению Медведев возложил на первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова.

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