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Медведев поддержал идею уравнять зарплату учителей в регионах

26 июля 2019, 16:24  •  85 • В России

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев поддержал инициативу по устранению разницы в средних зарплатах учителей по регионам. Эту инициативу ранее выдвинул член президиума генерального совета партии «Единая Россия», председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. По словам Никонова, зарплаты по регионам вышли на средний уровень, однако у 25% работников образования зарплаты меньше 15 800 рублей, а у семи процентов — даже меньше МРОТ.

- По поводу зарплаты — будем этим заниматься. Действительно, зачастую все эти цифры, которые приводятся средние, они абсолютно не бьются (не сходятся — прим. авт.), к сожалению. Здесь не может быть спокойного отношения к этому. Надо смотреть, что происходит. По минимальным ставкам, мы с вами обсудим, поговорим — надо просто посчитать, что происходит в регионе, - заявил Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» и поручил однопарптийцам проанализировать ситуацию в регионах.

- Диспропорцию с низкой зарплатой молодых учителей, обслуживающего персонала и большого количества опытных учителей необходимо исправлять, - говорится в сообщении пресс-службы партии об этой проблеме.

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