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Медведев пересел на российский лимузин и рассказал об отказе от доллара

15 января 2019, 17:40  •  114 • В России

На Гайдаровский форум, который во вторник открылся в Москве, премьер Дмитрий Медведев приехал на лимузине российского производства Aurus (Au Rus - «русское золото») проекта «Кортеж». Первым такую машину использовал Владимир Путин на своей инаугурации. Теперь Aurus станет основной машиной Медведева.

Но вот если американским лимузинам Россия нашла замену, то вот с американским долларом все гораздо сложнее - его просто так со счетов не сбросишь, а проблем с ним хоть отбавляй. Об этом в своей речи на форуме и говорил Медведев.

- Представитель США, министр финансов Коннелли вполне определенно сказал, и его фраза стала классической, что доллар - это наша валюта, но ваша проблема . К сожалению, за прошедшие полвека эта позиция практически не изменилась и справедливость этих слов мы в полной мере в настоящий момент понимаем, - заметил Медведев. - Мы по-прежнему имеем дело с так называемой непомерной привилегией доллара. Но страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, сама же и разрушает доверие к ней, в этом парадокс нынешней ситуации!

Медведев отметил, что Штаты «до предела накачивают свой государственный долг» и при этом пытаются в значительной степени переложить свои внутренние экономические и политические риски на других участников мировой экономики.

- Глава Федеральной резервной системы США сравнивает экономическую политику с действиями человека, который вошел в комнату, в которой неожиданно погас свет. Я мог бы добавить, что свет в этой комнате не просто погас, а его сознательно выключил сам хозяин комнаты. Просто настроение у него такое в этот момент было. И с этим все мы вынуждены иметь дело, - сказал Медведев.

Он отметил, что экономические действия США, в том числе санкции, только усиливают напряженность в мировой экономике. Поэтому Россия расширяет использование рубля и других валют во внешнеторговых расчетах, серьезно сократила свои вложения в американские казначейские облигации, а недавний выпуск российских еврооблигаций был сделан в евро.

- Все это - следствие агрессивной и зачастую просто бестолковой экономической политики Соединенных Штатов, - заявил Медведев.

По его мнению, тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать.

Высказался Медведев и о криптовалютах.

- Прошедший год показал исключительную волатильность криптовалют - стоимость некоторых из них упала в пять раз. Это, конечно, не повод их хоронить. Здесь есть и светлые стороны, и темные, как и в любом общественном явлении, в любом экономическом институте. И мы должны просто внимательно наблюдать за тем, что с ними происходит, - считает премьер.

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