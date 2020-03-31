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Медведев переиграет Мишустина и Собянина за место Путина? Политолог о ставках сегодняшнего дня
31 марта 2020, 23:35 • 115 • Политика
Политолог Илья Гращенков рассказал о политических ставках сегодняшнего дня за место преемника Владимира Путина. Он не исключил того, что Дмитрий Медведев в этом случае переиграет Мишустина и Собянина.
Вопрос "Кто станет преемником Владимира Путина?" не задал, наверное, только ленивый. Медиапространство регулярно вскипает на тему преемственности должности главы государства. Последний раз тема, напомним, была поднята в связи с предложением депутата Госдумы Валентины Терешковой "обнулить" президентские сроки и вызвала широкий общественный резонанс.
Тем не менее сегодня эксперты делают ставки на будущего преемника Путина. Так, политолог Илья Гращенков не исключил того, что Дмитрий Медведев в этом случае переиграет Михаила Мишустина и Сергея Собянина.
"Фактически это игра с Собяниным за модели, - высказался эксперт, - модель "Госсовета" и модели "Путин-2036".
В первом случае, объясняет политолог, - "это скорее Собянин при Путине в Госсовете". Во втором варианте предполагается "Медведев - вечный преемник".
То есть не исключается возможность того, что правительство Михаила Мишустина "по итогам пандемии и обвала рубля не выдержит" и будет распущено, пишет "ФедералПресс".
Тогда, как предполагает политолог, "Медведев восстановит свой имидж на фоне падающей экономики как премьер стабильности и сытого застоя".
Гращенков полагает, что бывший премьер предстанет в образе эдакой "стабильности на фоне всего этого апокалипсиса". На это, собственно, и рассчитано его недавнее ночное внезапное обращение.
Впрочем, не на народ, а больше на элиты, думает политолог, которые и должны определиться с выбором. "Выступление рассчитано на элиты, они сейчас популяризируются, а значит, должны встать перед выбором: с кем они?" - резюмирует эксперт.
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