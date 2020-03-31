Медведев переиграет Мишустина и Собянина за место Путина? Политолог о ставках сегодняшнего дня

Вопрос "Кто станет преемником Владимира Путина?" не задал, наверное, только ленивый. Медиапространство регулярно вскипает на тему преемственности должности главы государства. Последний раз тема, напомним, была поднята в связи с предложением депутата Госдумы Валентины Терешковой "обнулить" президентские сроки и вызвала широкий общественный резонанс.

Тем не менее сегодня эксперты делают ставки на будущего преемника Путина. Так, политолог Илья Гращенков не исключил того, что Дмитрий Медведев в этом случае переиграет Михаила Мишустина и Сергея Собянина.

"Фактически это игра с Собяниным за модели, - высказался эксперт, - модель "Госсовета" и модели "Путин-2036".

В первом случае, объясняет политолог, - "это скорее Собянин при Путине в Госсовете". Во втором варианте предполагается "Медведев - вечный преемник".

То есть не исключается возможность того, что правительство Михаила Мишустина "по итогам пандемии и обвала рубля не выдержит" и будет распущено, пишет "ФедералПресс".

Тогда, как предполагает политолог, "Медведев восстановит свой имидж на фоне падающей экономики как премьер стабильности и сытого застоя".

Гращенков полагает, что бывший премьер предстанет в образе эдакой "стабильности на фоне всего этого апокалипсиса". На это, собственно, и рассчитано его недавнее ночное внезапное обращение.

Впрочем, не на народ, а больше на элиты, думает политолог, которые и должны определиться с выбором. "Выступление рассчитано на элиты, они сейчас популяризируются, а значит, должны встать перед выбором: с кем они?" - резюмирует эксперт.