Медведев ответил на предложение Лукашенко о новом названии для "общего" рубля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении "общего" рубля, которому необходимо придумать новое название. По словам главы правительства России, прежде чем придумывать название для общей валюты, нужно согласовать другие аспекты этого вопроса.

Речь идет о словах президента Белоруссии, сказанных им на выступлении 1 марта. Лукашенко заявил, что поддерживает введение единой валюты с Россией, однако для "общего" рубля необходимо придумать новое название.

"Нужно сначала провести скучную работу по согласованию основных документов для союза России и Белоруссии, а потом говорить о единой валюте", - заявил по этому поводу Дмитрий Медведев.

При этом премьер-министр добавил, что в целом движение к интеграции является "нормальным и правильным".