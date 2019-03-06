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Медведев ответил на предложение Лукашенко о новом названии для "общего" рубля

06 марта 2019, 19:09  •  237 • Политика
Глава правительства России Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об "общем" рубле. Премьер отметил, что прежде чем придумывать новое название рубля, надо решить более скучные вопросы.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о введении "общего" рубля, которому необходимо придумать новое название. По словам главы правительства России, прежде чем придумывать название для общей валюты, нужно согласовать другие аспекты этого вопроса.
Речь идет о словах президента Белоруссии, сказанных им на выступлении 1 марта. Лукашенко заявил, что поддерживает введение единой валюты с Россией, однако для "общего" рубля необходимо придумать новое название.
"Нужно сначала провести скучную работу по согласованию основных документов для союза России и Белоруссии, а потом говорить о единой валюте", - заявил по этому поводу Дмитрий Медведев.
При этом премьер-министр добавил, что в целом движение к интеграции является "нормальным и правильным".
"Мне кажется, что над этим надо работать, а не просто говорить о том, что "явно Россия ничего не хочет, это все для прикрытия", - цитирует ТАСС слова Медведева.

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