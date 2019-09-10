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Медведев оценил отношения России и ЕС

10 сентября 2019, 22:24  •  59 • Политика
Отношения России и Евросоюза сейчас находятся на нуле, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, 10 сентября.
«Мы, конечно, можем и без них прожить, на двусторонних проектах, развивая отношения исключительно с нашими друзьями из Словении, с большим количеством других европейских стран, но это ненормально», — приводит слова главы правительства «РИА Новости».
Медведев добавил, что Россия будет смотреть, готово ли новое руководство Еврокомиссии принять какие-то меры для нормализации отношений, поскольку не Москва их разрушала и не ей заниматься их восстановлением.
Отношения Москвы и ЕС ухудшились после украинского госпереворота и воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели ограничения в отношении Москвы, обвинив ее в ситуации на Украине. Под санкции попали отдельные физические и юридические лица и даже целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались.

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