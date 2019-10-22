Медведев отметил важность защиты электронного голосования от вторжения

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости защиты национальных интересов в цифровой среде, в частности при проведении электронного голосования, сообщает ТАСС во вторник, 22 октября.

На пленарном заседании форума «Открытые инновации» в Сколково Медведев выразил уверенность, что будущее — за электронным голосованием. Глава правительства напомнил, что пилотные проекты на эту тему уже реализуются, однако система должна быть защищена от влияния извне.

По словам Медведева, открытость несет определенные, весьма значительные, риски.

«Понятие цифровой безопасности включает в себя множество аспектов. Прежде всего это обеспечение национальных интересов страны. С этой точки зрения ни один хакер не должен иметь возможность обрушить целиком, например, всю банковскую систему страны», — сказал Медведев.

Ранее, 9 сентября, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила изучить опыт применения электронного голосования для его распространения.