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Медведев отменил 1259 устаревших актов РСФСР

13 января 2020, 19:54  •  58 • В России

Тотальную ревизию законодательства, касающегося контрольно-надзорной деятельности, в правительстве назвали «регуляторной гильотиной». Бизнесмены устали жаловаться: им приходится вести бизнес по правилам, зачастую не имеющим никакой связи с нынешним днем. Тысячи правительственных актов действуют еще со времен СССР. И вот правительство наконец решило «прошерстить» законодательство.

- Я подписал постановление правительства об отмене с 1 января текущего года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, и в ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3,6 тысячи актам СССР - также, естественно, правительственного уровня, - сообщил премьер Дмитрий Медведев в понедельник на совещании со своими заместителями.

Как рассказал вице-премьер Константин Чуйченко, документ об обмене 3,6 тысячи актов СССР Медведев получит на подпись не позднее 24 января. Таким образом, большая часть устаревших актов советского периода будет отменена с 1 февраля 2020 года.

Кроме того, сообщил Чуйченко, подготовлен и проходит общественное обсуждение проект об отмене 2412 ведомственных актов СССР и РСФСР. По его словам, этот блок оказался самым трудоемким, так как по правилам того времени ведомственные акты подлежали опубликованию только в отраслевых сборниках и не подлежали регистрации или учету. Также правительство планирует отменить около 7 тысяч нормативных актов, принятых уже после распада СССР.

- Я думаю, если покопаться, то можно еще найти ведомственные документы, которые пока не нашли. В советские времена существовал Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств, но даже тогда говорилось, что в нем публикуются не все ведомственные акты, часть ведомственных актов вообще не публиковалась, несмотря на то, что они носили открытый характер, я не говорю про секретные акты. Нужно эту работу провести максимально тщательно, - заметил Медведев.

Полностью реформа контрольной деятельности должна завершиться до 1 января 2021 года. С этого времени все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

При этом Медведев уточнил, что все социально-трудовые гарантии и льготы будут сохранены.

Еще один подписанный премьером документ касается дополнительной закупки за рубежом лекарств для неизлечимо больных детей. Из резервного Фонда правительства будет выделено 22 миллиона рублей. Речь идет о восьми незарегистрированных в России психотропных препаратах, в том числе Фризиуме. Эти препараты родители неизлечимо больных детей были вынуждены покупать в Интернете, за что на них заводили уголовные дела.

Медведев напомнил, что с 1 марта вступят в силу поправки в закон об обращении лекарственных средств.

- На основании этих поправок врачи уже на регулярной основе смогут без проблем назначать и детям, и взрослым наркотические и психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы в нашей стране и не производятся, - сказал Медведев.

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