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Медведев отдал Навальному Нобелевскую премию почти во всех номинациях

10 октября 2020, 00:50  •  67 • Политика
Навальный и его команда достойны почти всех номинаций Нобелевки этого года, считает журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
В этом году Нобелевский комитет должен был отдать почти все награды Алексею Навальному и его команде из ФБК. Такого мнения придерживается журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев.
Прежде всего, Нобелевская премия по медицине должна была уйти не борцам с гепатитом, а врачам из берлинской клиники "Шарите", которые всего за две недели поставили на ноги человека, почти убитого боевым отравляющим веществом. Более того, после их лечения Навальный выглядит даже лучше, чем до отравления, отмечает Андрей Медведев.
История знает один случай подобного чуда. Отравленные пациенты массово оказывались живыми и здоровыми в Сирии. В фильме «Белых касок» были мёртвыми. А в жизни - дышали, ходили и сокрушались, что деньги кончились, которые заплатили за роли, - добавляет он.
Премия по химии тоже должна уйти немецким врачам и команде Навального. Первые заслужили её за то, что лечили и вылечили от отравления непонятно чем, судя по чистым анализам. И тем не менее при отсутствии анализов определили удар "Новичком". Вторые достойны награды за перевозку особо опасного боевого химиката в другую страну, при этом оставшись в живых и не сев за контрабанду.
Ну и премию по химии европейским политикам тоже можно было бы дать. Нахимичили с "отравлением Навального" весьма изрядно, - добавляет Андрей Медведев.
Премия по литературе опять-таки по праву принадлежит команде ФБК - за рассказ о том, как "слёзы душат и мешают говорить", об экстренной посадке самолёта, похищении улик из-под носа российских спецслужб и прочем. Медведев считает, что история тянет как минимум на сюжет для индийского кино.
Премию по физике журналист предлагает отдать Марии Певчих, которая сопровождала Алесея Навального в поездке, но в последний момент внезапно испарилась. Награда полагается ей за открытие малопонятного эффекта.
Мария вроде бы есть, но её как бы нет. Вроде бы всегда была, но никто никогда не видел. Ну и за открытие телепортации. Была посудомойкой в Сочи, но жила в Лондоне, при этом работала в ФБК, но нигде не числилась. Не удивлюсь, если она не отражается в зеркале, - отметил Андрей Медведев.
Премию по экономике также просто обязаны были отдать Навальному и ФБК. Алексей первым в мире открыл способ, как ничего не зарабатывать и при этом ездить отдыхать на дорогие курорты, оплачивать проживание дочери в США, покупать неплохие машины и нормально одеваться, а также как бороться с коррупцией и собирать донаты через электронные кошельки, а потом за деньги не отчитываться.
Одним словом, учитывая, насколько бессмысленной и абсурдной стала премия, стоило бы, конечно, комитету обратить внимание на всю чехарду с Навальным, - подчеркнул Андрей Медведев в комментарии для RT.

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