Медведев освободил Чуяна от должности главы Росалкогольрегулирования

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Игоря Чуяна от должности руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по его просьбе. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

Чуян занимал эту должность с 19 января 2009 года.

Другим распоряжением премьер назначил главой Росалкогольрегулирования Игоря Алешина, освободив его от занимаемой должности.