Медведев оконфузился с щенком "как у Путина" - видео

В Ашхабаде, где сегодня состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств премьер-министр Дмитрий Медведев получил от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова трогательный подарок - щенка "как у Путина".

Судя по видео, которое появилось в Сети, глава российского правительства обрадовался подарку, но тут же несколько оконфузился.

"Как назовем?" - поинтересовался Медведев у Бердымухамедова, поглаживая щенка.

"Тот был акбаш, а это алабай!" - объясняет ему президент, явно указывая на щенка по кличке Верный, которого два года назад дарил на день рождение своему российскому коллеге Владимиру Путину.

"Так алабай это же порода целиком", - возразил на это Медведев.

"Нет. Алабай, это означает, что он разнопятнистый", - объяснил ему разницу в подаренных породах глава государства.