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Медведев оконфузился с щенком "как у Путина" - видео
31 мая 2019, 13:24 • 38 • Политика
Премьер-министр России Дмитрий Медведев получил от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в подарок щенка алабая. Похожего лидер дарил своему российскому коллеге Владимиру Путину два года назад. В Сети появилось видео этого момента и, судя по записи, Медведев несколько "оконфузился" с щенком "как у Путина".
В Ашхабаде, где сегодня состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств премьер-министр Дмитрий Медведев получил от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова трогательный подарок - щенка "как у Путина".
Судя по видео, которое появилось в Сети, глава российского правительства обрадовался подарку, но тут же несколько оконфузился.
"Как назовем?" - поинтересовался Медведев у Бердымухамедова, поглаживая щенка.
"Тот был акбаш, а это алабай!" - объясняет ему президент, явно указывая на щенка по кличке Верный, которого два года назад дарил на день рождение своему российскому коллеге Владимиру Путину.
"Так алабай это же порода целиком", - возразил на это Медведев.
"Нет. Алабай, это означает, что он разнопятнистый", - объяснил ему разницу в подаренных породах глава государства.
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