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Медведев объявил, что четырехдневная рабочая неделя не за горами

09 июля 2020, 14:25  •  96 • В России

Люди, работающие на «удаленке», не должны пахать с утра до вечера. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в интервью, опубликованном на kp.ru.

Год назад Медведев заявил о том, что в России возможен постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. И как в небо глядел. Правда, по словам самого Медведева, он, конечно, не предполагал, при каких обстоятельствах мы столкнемся с удаленной занятостью и сокращенной рабочей неделей.

Как рассказал Медведев «Комсомолке», сейчас главное - внести поправки в Трудовой кодекс и отрегулировать вопросы, связанные с работой на «удаленке». Такие поправки уже готовятся.

- Получается так, что человек, находясь на «удаленке» может использоваться работодателем чуть ли не круглые сутки. Это не правильно. Должно быть время на отдых и семью. А за сверхурочную работу нужно платить! - заявил Медведев.

От также заметил, что для тех, кто трудится на «удаленке», рабочая неделя может быть короче.

- Переход к гибкому графику рабочей недели – четырехдневной или какой-то иной, очевидно, не за горами, - считает Медведев.

Говоря о плюсах «удаленки», Дмитрий Медведев припомнил о совещаниях с губернаторами, которые он проводил, находясь на должности президента, а потом премьера. Ради участия в получасовом или часовом совещании губернаторам зачастую приходилось проделать огромный путь в Москву. При этом они не всегда даже выступали на этих совещаниях. На приезд губернатора тратилось время и бюджетные деньги.

- У губернатора ведь масса дел, причем, очень земных дел. Нужно улицы ремонтировать, за теплотрассами следить, а он в Москве болтается. А вот удаленная система проведения совещаний эти проблемы снимает, - отметил Медведев.

Дмитрий Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя не за горами».Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды»

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Дмитрий Медведев: Мне пишут: «в экономике при вас была стабильность», но пенсионную реформу припоминают до сих пор

Заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы журналистов «Комсомольской правды» в эфире радио «КП» (подробности)

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