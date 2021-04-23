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Медведев объяснил тактику США в отношении России

23 апреля 2021, 11:30  •  24 • Политика
Дмитрий Медведев. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Мир снова находится в состоянии нестабильности, считает политик
Действующий подход Вашингтона в отношении РФ весьма противоречив – Белый дом одной рукой пытается надавить посильнее на Кремль, а другой сигнализирует о необходимости выстроить диалог, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Именно к этому, по его словам, сводится основная политика Байдена вокруг Москвы.
Взаимоотношения между Кремлем и Белым домом за последние годы фактически вернулись во времена холодной войны. Санкционное давление с постоянным конфликтом интересов привело к отсутствию спокойствия в мире, считает Медведев.
По словам госслужащего, в настоящее время текущие отношения между державами можно назвать "конфронтацией". Несколькими годами ранее речь шла только о соперничестве. Мир находится в нестабильном состоянии из-за санкционного давления и угроз, а также защиты личных интересов.
Политик также полагает, что современная Россия в контексте этой ситуации напоминает Советский Союз, который "догонял" Штаты по уровню угроз противнику. В 1962 году, во время Карибского кризиса, СССР развернул наступательное вооружение на Кубе. Соединенные Штаты же умудрились довести напряжение до крайнего предела, стянув к острову военный флот и устроив кубинцам морскую блокаду.
Тем не менее, считает Медведев, советское руководство продемонстрировало, что готово развернуть военные базы в кратчайшие сроки в любой точке земного шара. Ситуация была урегулирована лидерами обеих держав, которые смогли достичь компромисса и пойти на уступки.
"Но, в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов", – приводит заявление зампреда Совета безопасности РИА "Новости".
Ранее обозреватели журнала Military Watch рассказали о подготовке властями Британии ядерного удара по Ближнему Востоку в случае полноценного военного конфликта с Советским Союзом. Таким образом Лондон решил бы проблему по принципу "ни себе, ни другим", чтобы нефтяные месторождения не попали под контроль СССР.

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