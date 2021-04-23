|
Медведев объяснил тактику США в отношении России
23 апреля 2021, 11:30 • 24 • Политика
Мир снова находится в состоянии нестабильности, считает политик
Действующий подход Вашингтона в отношении РФ весьма противоречив – Белый дом одной рукой пытается надавить посильнее на Кремль, а другой сигнализирует о необходимости выстроить диалог, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Именно к этому, по его словам, сводится основная политика Байдена вокруг Москвы.
Взаимоотношения между Кремлем и Белым домом за последние годы фактически вернулись во времена холодной войны. Санкционное давление с постоянным конфликтом интересов привело к отсутствию спокойствия в мире, считает Медведев.
По словам госслужащего, в настоящее время текущие отношения между державами можно назвать "конфронтацией". Несколькими годами ранее речь шла только о соперничестве. Мир находится в нестабильном состоянии из-за санкционного давления и угроз, а также защиты личных интересов.
Политик также полагает, что современная Россия в контексте этой ситуации напоминает Советский Союз, который "догонял" Штаты по уровню угроз противнику. В 1962 году, во время Карибского кризиса, СССР развернул наступательное вооружение на Кубе. Соединенные Штаты же умудрились довести напряжение до крайнего предела, стянув к острову военный флот и устроив кубинцам морскую блокаду.
Тем не менее, считает Медведев, советское руководство продемонстрировало, что готово развернуть военные базы в кратчайшие сроки в любой точке земного шара. Ситуация была урегулирована лидерами обеих держав, которые смогли достичь компромисса и пойти на уступки.
"Но, в любом случае между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов", – приводит заявление зампреда Совета безопасности РИА "Новости".
Ранее обозреватели журнала Military Watch рассказали о подготовке властями Британии ядерного удара по Ближнему Востоку в случае полноценного военного конфликта с Советским Союзом. Таким образом Лондон решил бы проблему по принципу "ни себе, ни другим", чтобы нефтяные месторождения не попали под контроль СССР.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 апреля 2021, 08:10
|
21 апреля 2021, 08:10
|
20 апреля 2021, 05:35
|
19 апреля 2021, 04:50
|
20 апреля 2021, 07:25
|
20 апреля 2021, 22:05
|
19 апреля 2021, 10:20