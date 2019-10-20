Медведев объяснил сербам, почему Россию не устраивает желание НАТО "понатыкать базы"

Глава правительства России Дмитрий Медведев в интервью сербской газете "Вечерние новости" рассказал, что попытки втянуть в НАТО страны с внутренними политическими противоречиями опасны.

По его словам, у России такие устремления Североатлантического альянса не могут встретить поддержки. Кроме того, устремления НАТО ассимилировать страны, где происходит внутренний раздрай, противоречат даже самому договору о создании этой структуры, ну а в глобальном плане чреваты колоссальными последствиями.

Именно поэтому страны - участницы альянса "должны 100 раз подумать, прежде чем такие решения принимать". Ведь неспроста, указал Медведев, в ЕС сейчас находит всё больше сторонников идея обеспечения автономной европейской безопасности, минуя НАТО.

Кроме того, подчеркнул премьер, важно понимать, что Россия готова отвечать и политически, и в военном плане на попытки угрозы со стороны военного блока. У нашей страны тоже есть свои интересы, связанные с обеспечением её безопасности, подчеркнул он.

"Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций. Мы всегда отвечали на это и будем отвечать - и политически, и в военном смысле", - цитирует ТАСС слова Медведева.