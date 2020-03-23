Медведев объяснил особенность русской помощи в пандемию: "Если не мы, то кто"

Из России в Италию вылетел уже четвёртый борт Минобороны России с военными вирусологами и оборудованием на борту. Как ранее сообщали в военном ведомстве, по поручению президента РФ Владимира Путина авиагруппировка с 22 марта доставит в Италию восемь мобильных бригад военных специалистов-вирусологов и медиков, а также автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинское оборудование.

По словам военкора Александра Сладкова, решение МО абсолютно правильное. "Кужугетыч жжёт!" - заметил он, панибратски и восхищенно называя Шойгу, а затем добавил, что переброшенная в Италию авиагруппировка ВКС РФ станет своеобразным "гуманитарным топором" в грудь НАТО.

Публициста Андрея Медведева эта история натолкнула на воспоминание о другом эпизоде, где Россия так же бескорыстно помогала пострадавшим в Афганистане.

"Нет ничего странного в том, что не НАТО, не ЕС, а русские идут на помощь Италии. Мы так устроены внутренне. Я хорошо помню ноябрь 2001 года, когда в Кабуле открыли гуманитарный центр МЧС России. Из города только выбили талибов, и наши спасатели, врачи, вирусологи полетели в Кабул, мы прилетели туда вместе с ними, одним из бортов. Точнее, сначала туда просто везли гуманитарные грузы. Из Таджикистана, на грузовиках, по зимним перевалам. За этой гуманитарной помощью афганцы пешком шли через весь город. Потому что в те дни никто больше никакой помощи людям не оказывал. Ни американцы, ни их союзники. Ни Красный крест. Никто", - напомнил он.

По его словам, видимо, всё дело в характере русского человека.

"Умеем на рывок, умеем безвозмездно, потому что надо же помочь, потому что если не мы, то кто. Мы, русские, не слишком умеем в "ты мне - я тебе", в бремя белого человека тоже", - добавил он.

При этом, убежден Медведев, если бы не эта "изюминка" русского человека, то, вероятно, мы бы стали… "американцами".

"И сейчас не врачей отправляли бы на помощь итальянцам, а лекарства и еду им втридорога продавали. Или последние тесты на вирус у них украли бы", - резюмировал публицист.